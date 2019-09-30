https://static.news.ru/photo/36b8cf40-e3b9-11e9-87d1-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не удивлён инициативой об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, так как можно найти много доказательств злоупотребления им властью.

Мы знаем методы Трампа. Он заслуживает тысячи импичментов, — сказал политик на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

По его словам, президент США шантажирует своих союзников финансовой помощью, которую им оказывает. При этом уход Трампа не скажется на отношениях Вашингтона и Каракаса.

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Как писал News.ru, сотрудник американской разведки, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, получил федеральную защиту из-за угроз.