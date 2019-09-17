https://static.news.ru/photo/8970e19e-d957-11e9-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский режиссёр Люк Бессон отказался сокращать популяцию диких оленей, скрывающихся на его участке. За это Охотничья федерация департамента Орн подала на него в суд.

Сумма иска — более 120 тысяч евро. Заявили утверждают, что животные наносят ущерб местным фермерам, уничтожая урожай. Пострадавшие от оленей уже подали в суд на федерацию и взыскали с неё ущерб. Теперь истцы требуют от Бессона возместить им эти убытки.

Режиссёр владеет обширным участком в 160 гектаров близ деревеньки Ла-Трините-де-Летье. По оценке истцов, там скрываются от 50 до 100 оленей. Ассоциация утверждает: нежелание кинематографиста уничтожать оленей способствует бесконтрольному их размножению.

Охотники Орна требуют, чтобы я убивал оленей, которые проходят перед моим домом! Может, мне ещё детей вывести на балкон по такому случаю? Эти люди идут в направлении, противоположном ходу истории, — приводит газета Le Parisien слова Бессона.

Его адвокаты утверждают, что участок леса, которым он владеет, не может серьёзно влиять на общую популяцию оленей, обитающих в регионе.

Ранее News.ru писал, что в Финляндии военнослужащие попали в госпиталь из-за оленя, который помешал их учениям. Животное выбежало на полигон, из-за чего бронетранспортёру «Паси» пришлось «вильнуть» в сторону. В результате произошло столкновение двух БТР.

Всего в двух «Паси» находились 28 человек, 12 из них были госпитализированы. К настоящему моменту в больнице остаются пятеро солдат, остальных выписали, они и вернулись к учениям.