Любовь к поеданию лягушек назвали причиной экологической катастрофы Pro Wildlife: любовь к поеданию лягушек может стать причиной экологической катастрофы

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Импорт лягушачьих лапок в Евросоюз угрожает уничтожением популяции этих земноводных в странах-поставщиках. К такому выводу пришли эксперты организации Pro Wildlife. В своём докладе они указали на то, что экспортёры отправляют европейским гурманам лягущек выловленных в живой природе, в отличие от, например, США, занимающихся импортом съедобных амфибий, выращенных на фермах.

По данным организации, с 2010 по 2019 годы в Евросоюз поступили более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок. Главными импортйрами там являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. При этом порядка 74% импорта идёт из Индонезии, 4% из Турции и 0,7% из Албании.

В Pro Wildlife отмечают, что США также импортируют большое количество лягушек, но там речь идёт, в первую очередь, о животных, выращенных на фермах, в то время как в ЕС поступают экземпляры выловленные в живой природе. Специалисты считают, что это увеличивает риск экологической катастрофы.

По мнению зоозащитников, юбовь европейских гурманов к лягушачьим лапкам уже привела к истощению популяции гигантской яванской лягушки в Индонезии, так как страна отменила квоты на экспорт вида.

Тревогу вызывает сокращение популяции лягушек в Турции. Специалисты считают, что местные анатолийские лягушки могут исчезнуть до 2032 года, если в стране сохранятся существующие темпы вылова.

Албания подвергает риску уничтожения свой местный вид — албанскую водную лягушку.

Авторы доглада обращают внимание, что лягушки играют важную роль в мировой экосистеме, убивая большое число насекомых. С сокращением их численности в мире стало использоваться больше токсичых пестицидов и инсектицидов.