https://static.news.ru/photo/47a76502-4726-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Майкл Помпео Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода. Такое заявление политик сделал в ходе посещения бумажной фабрики в городе Добруш.

Белорусский лидер также рассказал, что 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать, — цитирует БелТА слова главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что первым с 2008 года послом США в Минске может стать опытный дипломат Джули Фишер. Сейчас она является заместителем помощника государственного секретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу.