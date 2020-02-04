Александр Лукашенко и Майкл Помпео Александр Лукашенко и Майкл Помпео Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода. Такое заявление политик сделал в ходе посещения бумажной фабрики в городе Добруш.

Белорусский лидер также рассказал, что 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 

Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать, — цитирует БелТА слова главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что первым с 2008 года послом США в Минске может стать опытный дипломат Джули Фишер. Сейчас она является заместителем помощника государственного секретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях