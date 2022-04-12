Лукашенко заявил о готовности Белоруссии упрочить единство с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством. С его слов, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае, несмотря на внешнеполитическую обстановку, пишет ТАСС. При этом, Лукашенко отметил «высочайшую степень доверия» со стороны России, которая проявилась в приглашении белорусского лидера на «закрытый объект». Напомним, что ранее Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный.

Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, Вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка, — заявил белорусский глава.

Ранее Путин заявил в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области, что отношения России и Белоруссии в экономической сфере развиваются успешно, несмотря на внешнее давление. Он также подчеркнул, что поговорит с прибывшим в Россию Лукашенко о Союзном государстве и тех шагах, которые необходимо предпринять двум странам.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия не собирается изолироваться. По его словам, нашу страну невозможно изолировать в современном мире. Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.