Лукашенко заявил о десяти предотвращённых терактах в Белоруссии

Самодельное взрывное устройство, которое было заложенно злоумышленником в мусорный бак одного из минских дворов

В 2021 году в Белоруссии было предпринято 10 попыток совершения терактов в стране со стороны контролируемой Западом оппозиции. Об этом заявил турецкой телерадиокомпании TRT глава государства Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины, — рассказал Лукашенко.

Многие жители Белоруссии уверены, что в результате прошедших в стране президентских выборов 9 августа 2020 года победила политический оппонент Лукашенко Светлана Тихановская, а глава государства набрал 80,1% голосов благодаря фальсификациям. В стране тогда прошли массовые протесты.

Для разгона активистов силовики применяли спецсредства и технику, на протестах погибли несколько человек. Участники акций координировали действия, в частности, через Telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил о пройденном пике протестов и стабилизации ситуации. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём и покушении на теракт.

Ранее сообщалось, что Лукашенко допустил возможность очередной попытки революции во время проведения конституционного голосования. По его словам, ситуация остаётся напряжённой.