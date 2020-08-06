Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

https://static.news.ru/photo/1daf3ea6-d81b-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Владимир Путин гарантировано найдёт преемника и не будет главой государства до 2036 года.

Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдёт вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Лидер Белоруссии добавил, что это во многом зависит от ситуации, а «она — видите какая и лучше не будет».

Ранее в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент в ответ на вопрос о возможности баллотироваться на новый срок заявил, что пока не принял окончательного решения, но такой возможности не исключает. При этом глава страны отметил важность соответствующей поправки в Основной закон. Российский лидер посоветовал чиновникам работать, а «не рыскать глазами» в поисках преемника, писал NEWS.ru.