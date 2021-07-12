16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Лукашенко снял с должности постпреда Белоруссии при ЕС

19:53, 29 июля 2021
Лукашенко снял с должности постпреда Белоруссии при ЕС Фото: president.gov.by
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича  от должности постоянного представителя республики при Евросоюзе. Об этом говорится на сайте президента страны.

Согласно указу, Михневич освобождён от должности посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге. Также он снят с поста Постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, причина подобных действий Европы связана с тем, что страны региона не самостоятельны в своей политике. Белорусский лидер считает, что европейские государства находятся в колониальной зависимости от США.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео