Лукашенко снял с должности постпреда Белоруссии при ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности постоянного представителя республики при Евросоюзе. Об этом говорится на сайте президента страны.

Согласно указу, Михневич освобождён от должности посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге. Также он снят с поста Постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, причина подобных действий Европы связана с тем, что страны региона не самостоятельны в своей политике. Белорусский лидер считает, что европейские государства находятся в колониальной зависимости от США.