Лукашенко отыскал спасение для белорусской экономики

https://static.news.ru/photo/6a2b1d00-96cf-11ea-a061-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что картофель, являющийся главным экспортным продуктом страны, может стать спасением для белорусской экономики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

С руками, ногами у нас его [картофель] заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли, — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко также поручил хозяйствам, имеющим семена, засеять по 50–70 гектаров картофеля. Если на такую площадь семян не хватит, то, по словам Лукашенко, можно засеять и 20 гектаров — это позволит получить «небольшую, но живую копейку». При этом он призвал продавать белорусскую продукцию по хорошей цене, поскольку страна вложила немало денег в развитие сельского хозяйства.

Отмечается, что Белоруссия имеет цель поставить за рубеж в этом году сельхозпродукции и продовольствия не менее чем на $5,4 млрд. За январь–март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму более $1,4 млрд.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что жители Белоруссии, потерявшие работу в связи с распространением COVID-19, могут заняться «нелюбимой работой».