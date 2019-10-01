https://static.news.ru/photo/38817016-e46d-11e9-af03-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти стран ЕАЭС выстраивают торговые барьеры внутри союза, которые необходимо ликвидировать.

По его словам, введение барьеров «в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки», вызывает опасение. Поэтому он намерен предложить странам-участницам принять политическое решение, которое отменит эти меры.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успехом создание в ЕАЭС нормативной базы для свободной торговли. При этом он нашёл и негативные моменты в этом.

Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее, — уточнил политик.

Он считает, что такая практика неприемлема и противоречит принципам интеграции, передаёт « Интерфакс ».

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Ранее News.ru сообщал, что несколько бюджетных авиакомпаний могут создать в масштабе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Реализация плана затронет не только Казахстан и Белоруссию, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.