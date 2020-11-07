Луис Арсе официально вступил в должность президента Боливии

https://static.news.ru/photo/ef85e5ba-21d6-11eb-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia/facebook.com

Победивший на президентских выборах в Боливии Луис Арсе 8 ноября принёс присягу, таким образом официально вступив в должность главы государства.

Прошедшую в здании парламента церемонию транслировал телеканал Unitel. Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента почти год после отставки Эво Моралеса, инаугурацию не посетила. Среди гостей мероприятия были президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Иван Дуке, король Испании Филипп VI, а также главы МИД Ирана, Венесуэлы и Чили.

Арсе приглашал на церемонию экс-президента Моралеса, однако тот отказался. Бывший глава государства собирается вернуться в страну 9 ноября. Ранее временные власти обещали задержать Моралеса, как только тот пересечёт границу, однако в октябре суд аннулировал ордер на арест.

Выборы, состоявшиеся 18 октября, были организованы после отмены результатов предыдущего голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда победителем стал Моралес. Однако он был обвинён в фальсификации результатов голосования, в стране вспыхнули протесты. В итоге избранный президент был вынужден подать в отставку и покинуть страну. До проведения новых выборов и. о. главы государства стала второй вице-спикер верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес.

Арсе получил голоса более 55% избирателей. Представляемая им партия «Движение к социализму» получила большинство в обеих палатах парламента.

После своей победы Арсе заявил, что намерен развивать отношения с Россией, и назвал президента РФ Владимира Путина своим братом, передавал NEWS.ru.