Луис Арсе официально вступил в должность президента Боливии

Победивший на президентских выборах в Боливии Луис Арсе 8 ноября принёс присягу, таким образом официально вступив в должность главы государства.
Прошедшую в здании парламента церемонию
Арсе приглашал на церемонию экс-президента Моралеса, однако тот отказался. Бывший глава государства собирается вернуться в страну 9 ноября. Ранее временные власти обещали задержать Моралеса, как только тот пересечёт границу, однако в октябре суд аннулировал ордер на арест.
Выборы, состоявшиеся 18 октября, были организованы после отмены результатов предыдущего голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда победителем стал Моралес. Однако он был обвинён в фальсификации результатов голосования, в стране вспыхнули протесты. В итоге избранный президент был вынужден подать в отставку и покинуть страну. До проведения новых выборов и. о. главы государства стала второй вице-спикер верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес.
Арсе получил голоса более 55% избирателей. Представляемая им партия «Движение к социализму» получила большинство в обеих палатах парламента.
После своей победы Арсе заявил, что намерен развивать отношения с Россией, и назвал президента РФ Владимира Путина своим братом, передавал NEWS.ru.