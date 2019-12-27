Федеральное авиауправление США (ФАУ) наложило штраф размером более чем $6,4 млн на немецкую авиакомпанию Lufthansa за нарушения при полётах на американской территории.
По заявлению ФАУ, авиакомпания совершила не менее 900 рейсов, не соответствующих американским федеральным авиационным правилам. Lufthansa осуществляла полёты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. В ФАУ
Как писал NEWS.ru ранее, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало оштрафовать компанию Boeing на $3,9 млрд за установку дефектных деталей на примерно 133 самолёта. Регулятор утверждает, что компания скрыла этот факт. В заявлении ФАУ отмечается, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими подрядчиками требований системы контроля качества.
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