https://static.news.ru/photo/b43e201a-2927-11ea-95e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de

Федеральное авиауправление США (ФАУ) наложило штраф размером более чем $6,4 млн на немецкую авиакомпанию Lufthansa за нарушения при полётах на американской территории.

По заявлению ФАУ, авиакомпания совершила не менее 900 рейсов, не соответствующих американским федеральным авиационным правилам. Lufthansa осуществляла полёты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. В ФАУ подчеркнули , что иностранные авиакомпании могут использовать для регулярных рейсов только перечисленные в спецификациях США воздушные порты.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало оштрафовать компанию Boeing на $3,9 млрд за установку дефектных деталей на примерно 133 самолёта. Регулятор утверждает, что компания скрыла этот факт. В заявлении ФАУ отмечается, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими подрядчиками требований системы контроля качества.