Ложь о контактах с боевиками обернулась для канадца проблемами с законом

https://static.news.ru/photo/bad3d994-0016-11eb-af17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Francis Wallace/Global Look Press

Полиция Канады предъявила обвинение мужчине, солгавшему о своём якобы вступлении в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России), сообщают местные правоохранители. По информации стражей порядка, фигурантом является 25-летний Шехрозе Чодри.

По данным силовиков, гражданин в 2016-м говорил, что отправился в Сирийскую Арабскую Республику для сотрудничества с боевиками. Кроме того, он уверял, что совершил в САР теракты, передаёт РИА Новости со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Чодри предъявили обвинения после многочисленных интервью СМИ, в которых фигурант из города Берлингтон, провинция Онтарио, заявлял, что в 2016-м он уехал в САР, чтобы примкнуть к террористам, а потом совершал теракты, — говорится в сообщении ведомства.

Интервью с Чодри публиковались не только в СМИ, но и транслировались в подкастах, что вызвало у жителей страны опасения по поводу безопасности.

Полицейские отмечают, что подобные деяния вызывают страх в обществе и «создают иллюзию, что существует потенциальная угроза для канадцев», в то время как силовики «доказали иное». Согласно заявлению ведомства, Чодри предстанет перед судом 16 ноября 2020 года.