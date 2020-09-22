ФСБ задержала украинца и россиянина в Крыму

https://static.news.ru/photo/f795956c-fce6-11ea-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, и жителя Евпатории с российским паспортом, который, предположительно, занимался пропагандой и публичным оправданием терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. По данным спецслужбы, украинец распространял на территории полуострова листовки, призывающие к нарушению территориальной целостности России. Его задержали 19 сентября. Россиянин 1992 года рождения, задержанный 21 сентября, также имел листовки экстремистского содержания. Кроме того, при обыске у него нашли компоненты взрывчатки, «предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами», и другие вещи, «свидетельствующие о противоправной деятельности».

Как передавал NEWS.ru, в июле ФСБ задержала сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», которых подозревают в подготовке серии нападений на сотрудников правоохранительных органов.