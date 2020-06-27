Лидер непризнанного Косова может объявить о своей отставке 29 июня

https://static.news.ru/photo/27860f30-b95e-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vedat Xhymshiti/Global Look Press

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи может объявить о своей отставке после предъявленных ему обвинений, сообщают сербские СМИ. Заявление лидера планируется на вечер 29 июня.

Как сообщает телеканал RTS, в 20:00 лидер самопровозглашённого образования выступит с обращением перед гражданами, в котором или объявит о своей отставке, или прокомментирует свои дальнейшие планы в связи с выдвинутыми ему обвинениями в преступлениях.

Первоначально СМИ Косово сообщили, что Тачи планирует выступить 28 июня. В этот день в Сербии отмечают национальный праздник, связанный с битвой на Косовом поле 1389 года против османских войск. Обе армии понесли значительные потери. Несмотря на победу, турки отступили. На основе перемены даты выступления Тачи, ряд наблюдателей делает вывод, что речь, действительно, пойдет об отставке.

Обвинение выдвинула расположенная в Гааге специальная прокуратура суда по преступлениям в Косово. Этот суд был образован в 2016 году и состоит из европейских судей, хоть и является частью косовской системы юстиции. Экстерриториальность должна обеспечить его независимость и объективность.

Фигурантами этого дела также выступают спикер парламента Кадри Весели и ряд других экс-боевиков «Освободительной армии Косова». Из обвинительного заключения следует, что они подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам, в числе прочего им вменяются в вину «почти сто» убийств, похищения и пытки. В июле 2019 года этот суд предъявил аналогичные обвинения премьер-министру Косово Рамушу Харадинаю, в результате чего тот подал в отставку.

Жертвами этих действий во время войны 1998 — 1999 годов были косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты Тачи. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии. Запад при этом обвинил сербские власти в этнических чистках. В марте 1999 года в конфликт вмешался НАТО, начавший бомбардировки Югославии. Россия в данном конфликте выступила на стороне Сербии.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косова», в 2016 году он стал президентом Косово. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН заявил, что Совет Безопасности ООН должен держать под постоянным контролем происходящие политические и кризисные процессы на территории непризнанного Косово и границе с Сербией. По мнению российского дипломата, косовские власти ощущают свою безнаказанность и провоцируют своими действиями Сербию. Он добавил, что ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы в эскалации конфликта, писал NEWS.ru.