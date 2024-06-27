Лидер госпереворота в Боливии озвучил два главных требования Лидер госпереворота в Боливии Сунега потребовал освободить политзаключенных

Фото: Juan Karit/AP/TASS

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, потребовал вернуть в страну демократию, передает аргентинский канал TN. Также он хочет освобождения политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес и экс-губернатора Луиса Камачо, которые находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.

Мы хотим вернуть демократию <...> требование военных — освободить политических заключенных, — заявил он.

Ранее стало извесно, что военные начали штурм Дворца правительства Боливии. По информации местных СМИ, солдаты уже вошли в здание. Бойцы боливийской армии также въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца.

Президент Боливии Луис Арсе объявил, что штурм военными Дворца правительства в Ла-Пасе является попыткой государственного переворота. Он призвал граждан страны выступить против действий национальной армии с целью защиты демократии.

До этого толпа подожгла здание парламента Кении в Найроби. Активисты протестуют против повышения налогов. Люди уже разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства. Кроме того, они подожгли здание городского совета Найроби.