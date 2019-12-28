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МИД Ирака намерен вызвать американского посла в Багдаде из-за ударов армии США. Иракские дипломаты намерены указать американцу на недопустимость ударов, подобных тем, которые были совершены на одно из подразделений шиитских формирований на территории страны.

Об этом говорится в заявлении, распространённом министерством арабской республики. Ведомство называет устроенную американцами бомбёжку «грубым нарушением суверенитета Ирака». В сообщении сказано, что подразделение, на которое была совершена атака, является «иракской...