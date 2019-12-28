Ледяной дождь и снегопад заставили отменить две сотни авиарейсов в Канаде. Нарушена работа аэропортов в Квебеке и Онтарио.
Проблемы возникли в аэропортах Оттавы, Торонто, Монреаля, в последнем отменены 100 рейсов. Не летают самолёты внутри провинций Онтарио и Квебек,
Синоптики прогнозируют выпадение в Квебеке до конца последнего дня уходящего года, 31 декабря, 15–20 см снега. Это составляет половину месячной нормы осадков. В Онтарио прогнозируют выпадение 20–30 мм ледяного дождя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что как минимум восемь человек стали жертвами штормов «Эльза» и «Фабьена», обрушившихся на Испанию и Португалию 20 декабря. Удар стихии вызвал наводнения, повредил линии электропередачи, нарушил авиа- и железнодорожное сообщение.
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