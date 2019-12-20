Фото: Carlos Costa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как минимум восемь человек стали жертвами штормов «Эльза» и «Фабьена», обрушившегося на Испанию и Португалию 20 декабря.

Удар стихии вызвал наводнения, повредил линий электропередач, нарушил авиа- и железнодорожное сообщение. Из населённых пунктов в центральной части Португалии были эвакуированы свыше 250 человек, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 декабря сильнейший шторм накрыл Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Непогода вызвала наводнение в Сестрорецке.

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