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Роста цен на газ для населения Украины этой зимой не будет. В этом сограждан заверил председатель правительства Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что тарифы не зависят от договорённостей с российской стороной. Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, — заявил Гончарук в Facebook. Он...