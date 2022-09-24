Лавров заявил, что США пытаются превратить мир в свой «задний двор»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после выступления на 77-й сессии ГА ООН, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» своими санкциями в нарушение Устава ООН и политическим шантажом. Лавров находится в США с четырехдневным официальным визитом, в рамках которого он провел переговоры со многими высокопоставленными дипломатами и принял участие в заседании Совбеза ООН, пишет ТАСС.

Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», — заявил по итогам визита Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, это касается и азиатских стран.

Под лозунгом «порядка, основанного на правилах» им предлагают принцип «либо с нами, либо против нас». Страны Запада «затеяли «игру с огнем» вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку, — сказал российский дипломат.

Все это, по его мнению, требует вмешательства генсека ООН Антониу Гутерриша. К такому состоянию дел, отметил Лавров, привела многолетняя политика стран Запада, но при участии ООН это возможно исправить.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на июньском саммите НАТО в Мадриде Альянс провозгласил «неделимость безопасности» Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили реализацию продуктовой сделки и подтвердили необходимость ее полного выполнения.