Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Она уточнила, что переговоры пройдут 2 сентября в Москве.
Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, — рассказала Захарова.
По её словам, в ходе встречи главы МИДа двух стран затронут тему Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и другие требующие внимания вопросы, передаёт
Ранее News.ru писал, что Лавров провёл переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Ключевой темой стала ситуация в Венесуэле и вокруг неё. Также стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили шаги по наращиванию стратегического партнёрства двух государств.