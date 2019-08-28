https://static.news.ru/photo/0e95b5a4-c993-11e9-afe8-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она уточнила, что переговоры пройдут 2 сентября в Москве.

Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, — рассказала Захарова.

По её словам, в ходе встречи главы МИДа двух стран затронут тему Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и другие требующие внимания вопросы, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Лавров провёл переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Ключевой темой стала ситуация в Венесуэле и вокруг неё. Также стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наметили шаги по наращиванию стратегического партнёрства двух государств.