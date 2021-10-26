Лавров рассказал об опасных играх НАТО

НАТО ведёт опасные игры, говоря о желании распространить свою миссию на весь мир. Россия будет делать всё, чтобы противостоять таким тенденциям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что НАТО обращает внимание на Восток. Лавров напомнил о словах генсека Альянса Йенса Столтенберга, который подчёркивал важность распространения миссии на Индо-Тихоокеанский регион.

Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать всё, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса, — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Лавров сообщил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс считает Россию своим противником, поэтому в отказе Москвы от отношений с организацией нет ничего страшного.