Лавров призвал ЕС выполнить своё же Брюссельское соглашение

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за решение косовской проблемы путём диалога Белграда и Приштины. При этом министр отметил, что ЕС пора начать выполнять обязательства по Брюссельскому соглашению о нормализации отношений между сторонами, им же и инициированные, сообщает РИА Новости.

Своё заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета Безопасности ООН, — подчеркнул российский дипломат.

Он уточнил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ.

Провокации на севере Косово в конце сентября обеспокоили Россию. По словам Лаврова, в этой ситуации Евросоюзу не делает чести попустительство, которое Брюссель допускает при попытках косоваров заматывать важнейшие для сербского населения Косово договорённости.

Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности договорённость о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чём было условлено официально, конкретно ещё в 2013 году, — отметил глава МИД РФ.

Ранее стало известно, что в конце сентября Россия выразила обеспокоенность ситуацией в самопровозглашённом Косово. События развиваются по сценарию от плохого к худшему, говорится в заявлении МИД России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого задумывалось как способ гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остаётся «на бумаге» из-за саботажа Приштины.