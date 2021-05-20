Лавров позитивно оценил предложение Байдена о встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/4d198a24-ba1b-11eb-b8d1-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве позитивно оценивают предложение американского президента Джо Байдена о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Мы позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным, — рассказал министр в ходе марафона «Новое знание».

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома предложил провести встречу в третьей стране. Где она пройдёт, пока неизвестно. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что очные переговоры двух лидеров могут состояться в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить предположений на тему встречи двух лидеров. Он порекомендовал дождаться официальной информации.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на свои источники, что саммит России и США может состояться в Швейцарии. Отмечалось, что окончательное решение о дате и месте проведения встречи будет зависеть от общения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Их встреча прошла 20 мая.