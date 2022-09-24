Лавров обсудил с главой МИД Экваториальной Гвинеи острые проблемы Африки

Фото: MID_Russia

Сергей Лавров и Симеон Ойоно Эсоно Ангуе

Главы МИД России и МИД Экваториальной Гвинеи Сергей Лавров и Симеон Ойоно Эсоно Ангуе обсудили на полях 77-й сессии ГА ООН острые региональные проблемы Африки. Об этом сообщает российское ведомство.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальную международную повестку с акцентом на острые региональные проблемы Африканского континента, — говорится в сообщении.

Также было подчеркнуто важное значение второго саммита Россия-Африка, который должен состояться в 2023 году в Санкт-Петербурге, для укрепления отношений разнопланового характера между Россией и африканскими странами.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ГА ООН встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили реализацию продуктовой сделки и подтвердили необходимость ее полного выполнения. Также был рассмотрен круг вопросов взаимодействия России с ООН и конкретные инициативы по повышению эффективности обоюдной работы.