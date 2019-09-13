https://static.news.ru/photo/330fc39e-d5c7-11e9-99f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству.

Речь можно вести лишь о провинции Идлиб и районе восточного берега реки Евфрат, пояснил дипломат в интервью газете « Труд ».

Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, — отметил министр.

По его мнению, в настоящее время главной становится задача оказания гуманитарной помощи Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны назвало фейком сообщение об авиаударах России по Идлибу. Ведомство опровергло опубликованное агентством Reuters соответствующее сообщение об атаке российской авиации. В Минобороны заявили, что 31 августа в зоне деэскалации Идлиб начал действовать режим прекращения огня, поэтому самолёты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют.