Лавров и Макей обсудили беспрепятственное перемещение россиян и белорусов

https://static.news.ru/photo/052468b2-d021-11eb-b662-96000091f725_660.jpg Владимир Макей и Сергей Лавров Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Макея, для беспрепятственного перемещения граждан между двумя странами уже многое сделано, однако необходимо предпринимать новые шаги.

Важно также принять меры по упрощению въезда автомобильным транспортом, в которых заинтересованы субъекты хозяйствования и граждане Белоруссии и России, — отметил глава МИД Белоруссии.

Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим партнером Белоруссии. Об этом свидетельствует рост товарооборота между двумя странами. За первые четыре месяца он увеличился на 18% по сравнению с январем — апрелем 2020 года. Активный рост товарооборота является одной из важных причин укрепления отношений России и Белоруссии.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал информацию о возможном размещении баз слухами и подчеркнул, что Москва не будет её комментировать.