Латвия стала мировым лидером по распространению COVID-19

Читайте нас в Google Новости

Латвия заняла первое место в мире по числу подтверждённых случаев COVID-19 на миллион жителей, говорится в исследовании, проведённом Унверситетом Джонса Хопкинса. Соответствующие данные опубликовал в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Мировые антирекорды, — подписал он скриншоты данных университета.

За минувшие сутки в Латвии зафиксировано 7679,97 случая заражения коронавирусом на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос (7125,28 случая) и Грузия (7106,18).

На сегодняшний день в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эгилс Левитс сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. Состояние здоровья главы государства не уточняется. В результате полученного положительного теста Левитс отменил запланированную встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, который накануне прибыл в Ригу. Вместо Левитса Кариса встретит спикер Сейма Инара Мурниеце.