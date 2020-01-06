https://static.news.ru/photo/d34e430a-3132-11ea-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Latvijasarmija/facebook.com

Шестеро латвийских военнослужащих, которые в составе датского контингента обучают силы безопасности Ирака, приостановили свою работу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. После уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани временно прекратили обучение все инструкторы коалиции.

В течение ближайшей недели, может, немного позже, партнёры по коалиции решат, что делать дальше — возобновить эти учения, отправляться домой или немного подождать, — цитирует ТАСС министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

Военная операция Вооружённых сил США и их союзников против группировки «Исламское государство» (запрещена в России) действует в Ираке с 2014 года. Латвия присоединилась к ней в 2016 году.

Как писал NEWS.ru, 3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».