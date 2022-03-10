Кулеба рассказал о предложении Лаврова по ядерным объектам на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на прошедшей в Анталье 10 марта встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести трёхсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, Украины и РФ по вопросу безопасности украинских ядерных объектов, пишет РИА Новости. Глава ведомства добавил, что до начала событий на Украине «никаких проблем с ядерными объектами не возникало».

Лавров <...> высказался за проведение трёхсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на Украине всё было в порядке с нашими ядерными объектами, — сказал Кулеба.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Украины с советских времён есть ядерные и ракетные компетенции и создание ею ядерного оружия реально. Он отметил, что если у Украины появится ядерное оружие, то судьба России станет иной.

Путин также объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По словам главы государства, он необходим для того, чтобы страна не вступила в НАТО.