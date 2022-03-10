Кулеба рассказал о предложении Лаврова по ядерным объектам на Украине
Кулеба: глава МИД России предложил провести консультации по ядерным объектам на Украине
Сергей Князев
Сергей Князев
14:31, 10 марта 2022
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на прошедшей в Анталье 10 марта встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести трёхсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, Украины и РФ по вопросу безопасности украинских ядерных объектов, пишет РИА Новости. Глава ведомства добавил, что до начала событий на Украине «никаких проблем с ядерными объектами не возникало».
Лавров <...> высказался за проведение трёхсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на Украине всё было в порядке с нашими ядерными объектами, — сказал Кулеба.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Украины с советских времён есть ядерные и ракетные компетенции и создание ею ядерного оружия реально. Он отметил, что если у Украины появится ядерное оружие, то судьба России станет иной.
Путин также объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По словам главы государства, он необходим для того, чтобы страна не вступила в НАТО.