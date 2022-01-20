Кулеба показал Блинкену карту Украины с регионами России и Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном показал карту, на которой в состав украинских территорий были включены два российских региона. Фото переговоров с главой украинского МИД были опубликованы в Twitter американского политика, заявившего о поддержке Украины Соединёнными Штатами.

Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но вместе с тем готовы вместе с союзниками и партнёрами нанести серьёзный ущерб России в случае агрессии против Украины, — написал Блинкен.

На одной из приложенных к посту фотографий Кулеба демонстрирует Блинкену карту Украины с присоединёнными к ней Краснодарским краем и Таганрогом, а также регионами современной Польши.

Good to meet with @DmytroKuleba while in Kyiv to stress unwavering U.S. support for Ukraine. We remain committed to diplomacy, but are ready, in coordination with Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JVSietYBvZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Ранее глава украинского МИД заявил, что США готовы и дальше усиливать обороноспособность Украины, в частности предоставлять оборонительное летальное оружие. По его словам, общий объём помощи Вашингтона Киеву в 2021 году для укрепления обороны составил $650 млн, что является самой большой помощью с 2014 года. Министр добавил, что США разработали пакет санкций против России, который может нанести «разрушительный экономический удар», но не стал раскрывать детали этого документа.