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Кулеба показал Блинкену карту Украины с регионами России и Польши

16:15, 20 января 2022
Кулеба показал Блинкену карту Украины с регионами России и Польши Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Фото: Ron Przysucha/State Department
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном показал карту, на которой в состав украинских территорий были включены два российских региона. Фото переговоров с главой украинского МИД были опубликованы в Twitter американского политика, заявившего о поддержке Украины Соединёнными Штатами.

Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но вместе с тем готовы вместе с союзниками и партнёрами нанести серьёзный ущерб России в случае агрессии против Украины, — написал Блинкен.

На одной из приложенных к посту фотографий Кулеба демонстрирует Блинкену карту Украины с присоединёнными к ней Краснодарским краем и Таганрогом, а также регионами современной Польши.

Ранее глава украинского МИД заявил, что США готовы и дальше усиливать обороноспособность Украины, в частности предоставлять оборонительное летальное оружие. По его словам, общий объём помощи Вашингтона Киеву в 2021 году для укрепления обороны составил $650 млн, что является самой большой помощью с 2014 года. Министр добавил, что США разработали пакет санкций против России, который может нанести «разрушительный экономический удар», но не стал раскрывать детали этого документа.

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