Кучера: Зеленский «влезает в задницу», отказываясь от переговоров с Россией Актер Оскар Кучера: Зеленский «влезает в задницу», выдвигая России ультиматум о возвращении Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Выдвигая России ультиматум о возвращении Крыма как условие начала переговоров, президент Украины Владимир Зеленский «глубже и глубже влезает в задницу, из которой у него точно нет выхода». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал актер и телеведущий Оскар Кучера. Он сравнил Крым и другие новые территории, вошедшие в состав России, с пальцами, которые нельзя отрезать.

Мы каждый день говорим, что готовы к переговорам. К сожалению, господин Зеленский глубже и глубже влезает, простите за выражение, в задницу, из которой на сегодняшний день у него точно выхода нет. Потому что это же какая-то странная ультимативная форма: «Ребята, мы с вами не будем говорить, пока вы не вернете [Крым и другие вошедшие в состав России территории]». Ну то есть это, условно говоря, пока вы себе пальцы на руках не отрежете, мы с вами разговаривать не будем. Но это же наши пальцы! Как мы их резать будем?! Вы что?! Как вы себе это представляете?! — заявил Кучера.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации. Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны и по сути это будет означать победу и правоту России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя может быть тяжелой для украинских граждан. Он добавил, что оборонные силы страны готовятся, как и всё государство. По его словам, украинское руководство прорабатывает все возможные сценарии вместе с западными партнерами.