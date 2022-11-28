Зеленский предупредил население Украины о предстоящей тяжелой неделе

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявила, что следующая неделя может быть тяжелой для украинских граждан, передает URA.RU. Глава государства добавил, что оборонные силы страны готовятся, как и всё государство. По его словам, украинское руководство прорабатывает все возможные сценарии вместе с западными партнерами.

Вероятны новые удары. Предстоящая неделя может быть такой же тяжелой, как и прошлая. Оборонные силы Украины готовятся. Готовится все государство. Прорабатываем все сценарии, в том числе с партнерами, — сказал Зеленский.

Представители украинских властей накануне заявили, что энергетическая инфраструктура Украины уничтожена на 60%.

Мэр Киева Виталий Кличко после прозвучавших обвинений в некачественной работе по организации пунктов обогрева в своем Telegram-канале ранее призвал не манипулировать на этой теме. По его словам, вопросу «уже придали политический окрас». Кличко отметил, что представители правящей партии «Слуга народа», раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.

Мэр Киева подчеркнул, что не хочет вступать в политические баталии, поскольку это глупо, и ему есть чем заняться. Также, по его словам, все это выглядит некрасиво как для украинцев, так и для зарубежных партнеров. Он отметил, что сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются «какие-то политические танцы».