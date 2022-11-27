Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях по вопросу пунктов обогрева

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS

Владимир Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко после прозвучавших обвинений в некачественной работе по организации пунктов обогрева в своем Telegram-канале призвал не манипулировать на этой теме. По его словам, вопросу «уже придали политический окрас».

Кличко отметил, что представители правящей партии «Слуга народа», раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.

И отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото, — сказал Кличко в видеообращении.

Мэр Киева подчеркнул, что не хочет вступать в политические баталии, поскольку это глупо, и ему есть чем заняться. Также, по его словам, все это выглядит некрасиво как для украинцев, так и для зарубежных партнеров. Он отметил, что сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются «какие-то политические танцы».

Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации власти готовятся развернуть еще более 100 пунктов. При этом, по его словам, «за период отсутствия электроэнергии в Киеве после ракетных ударов в пункты обратились всего 3700 человек».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в ряде городов страны. По его словам, больше всего жалоб поступает из Киева, где обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций (аналог МЧС).

Пункты оказания базовых услуг (так называемые пункты несокрушимости, всего около четырех тысяч) созданы на Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об их организации Зеленский сообщил 23 ноября. Предполагается, что пункты будут работать в круглосуточном режиме бесплатно для всех желающих при районных администрациях, школах, зданиях МЧС. В них можно узнать о работе ближайших АЗС, банков, аптек, магазинов. Также в пунктах есть вода, свет, работает мобильная связь и интернет.