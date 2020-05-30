Мир

Куба попросила ООН осудить нападение на её посольство в США

18:29, 30 мая 2020 17
Фото: Petra Kaminsky/Global Look Press

Власти Кубы направили письмо в Организацию Объединённых Наций с просьбой осудить атаку на посольство страны в Вашингтоне.

Правительство США решило не осуждать этот серьёзный террористический акт. Его молчаливое соучастие подталкивает к совершению подобных действий другими лицами и группами, связанными с насилием в США. Этот террористический акт является прямым результатом агрессивной и ненавистнической политики правительства США против Кубы и продолжающегося подстрекательства к насилию со стороны американских политиков, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 30 апреля, мужчина открыл огонь по зданию кубинского посольства. В результате инцидента никто не пострадал. Однако постройке был нанесён существенный ущерб. Полицейским удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. На данный момент он помещён под стражу.

Как информировал NEWS.ru, города США охватила волна массовых беспорядков. Поводом стало убийство полицейскими безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

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