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Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке, где находятся американские военные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке, где находятся американские военные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что на базе находятся и...