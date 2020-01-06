Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) считает, что Израиль причастен к убийству генерала-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.

В рамках этого преступления (убийство Сулеймани) мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США, — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Иран заявил, что отомстит за смерть командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Как писал NEWS.ru, конгрессмен США от демократической партии Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам может стать началом полномасштабной войны, которую никто не хочет.

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