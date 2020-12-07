Крымский сенатор оценил слова шведского бизнесмена о принадлежности региона

https://static.news.ru/photo/5a2f1fae-3923-11eb-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание шведского предпринимателя Стена Олссона о том, что полуостров всегда был территорией России.

По словам Цекова, то, что Крым всегда был российской территорией и сейчас входит в состав РФ по справедливости, очевидно для любого человека, который знает историю как Российской империи, так и СССР, передаёт РИА Новости.

Все... кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом, — заявил сенатор.

Он добавил, что это понимают и на Украине, но не хотят признавать. Заявление Олссона, в свою очередь, соответствует позиции тех, кто руководствуется демократическими принципами «не на словах, а на деле».

И чем больше будет звучать таких заявлений неангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму, — резюмировал Цеков.

Олссон считает, что Крым должен был вернуться в состав нашей страны сразу после распада СССР. Он напомнил, что возвращение полуострова в состав России произошло из-за невыполнения НАТО обещания не расширяться за счёт бывших стран СССР. Таким образом, Россия не могла рисковать, понимая, что однажды она могла бы столкнуться с невозможностью разместить военно-морскую базу в Крыму. По мнению шведа, это стало бы для РФ «концом нации», писал NEWS.ru.