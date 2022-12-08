Крутые виражи «оружейного барона»: что известно о Викторе Буте Российский бизнесмен просидел 10 лет в американской тюрьме по обвинению в контрабанде оружия и вернулся домой

Фото: Фото из личного архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС

Российский предприниматель Виктор Бут вышел на свободу, отсидев в американской тюрьме 10 из 25 лет по приговору, вынесенному в 2012 году. Тогда федеральный суд Нью-Йорка признал Бута виновным в торговле оружием и поддержке терроризма. В общей сложности Бут находился под арестом с 2008 года — сначала в Таиланде, затем в США. В итоге 8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. NEWS.ru напоминает примечательные факты об «оружейном бароне», как сразу после задержания прозвали его западные СМИ.

Эсперанто и мечты о МГИМО

Виктор Бут родился в 1967 году в Душанбе (по некоторым данным, в Ашхабаде). У него всегда была склонность к языкам. Еще в старших классах Виктор учил не только немецкий, но и эсперанто. После Суворовского военного училища в Казани молодой человек хотел поступать в МГИМО, но не сдал экзамен и был призван в Советскую армию.

Отслужив, Виктор поступил в Военный институт иностранных языков, где выбрал португальский. Он также прошел ускоренные курсы китайского языка. За время учебы Бут успел поработать переводчиком в Анголе и Мозамбике. Позже он участвовал как переводчик в советской военной миссии в том же Мозамбике и других странах Африки.

Фото: AP/TASS

Уволившись из армии в 1990 году в звании военного лейтенанта, Бут около года проработал в центре гражданских авиаперевозок, а затем открыл собственный бизнес.

В начале девяностых авиапредприятия пришли в упадок. Компании разорялись, поэтому приобрести самолет можно было практически за бесценок. Виктор Бут так и поступил: мужчина купил один самолет, таким образом положив начало собственной авиакомпании, — гласит биография на личной страничке Виктора Бута.

Истребители, цветы и мясо

В 1991 году, когда распался СССР, Виктор Бут открыл свою фирму и стал авиаброкером. Компания Бута «Трансавиа» была зарегистрирована в Казани. Также, по сведениям СМИ, ему принадлежала алма-атинская компания. Аэропортом базирования был Шарджи в ОАЭ. Первый капитал Виктор заработал на авиаперевозках — доставлял живые цветы в страны Персидского залива, а также замороженное мясо в Нигерию и южноафриканские республики.

С 1996 года Виктор Бут начал перегонять российские самолеты-истребители в Малайзию. Примерно тогда в адрес бизнесмена прозвучали первые обвинения — якобы мужчина перевозил не только легальные грузы, но и торговал оружием со странами, попавшими под международное эмбарго.

Фото: Ma Ruzhuang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СМИ писали, что клиентами Бута были правительства и партизанские формирования таких стран, как Афганистан, Ангола, Того, Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне и даже террористические организации «Талибан»* и «Аль-Каида»*. Согласно открытым источникам, в 1995 году Бут участвовал в переговорах об освобождении российского экипажа самолёта Ил-76, захваченного в Афганистане.

В 1998 году Виктор Бут переехал из Бельгии в ОАЭ, поскольку против его бизнеса в Европе уже началось расследование.

Фальшивые повстанцы

Активная кампания против Бута развернулась в 2002 году. Американские СМИ назвали россиянина организатором «крупного нелегального рынка вооружений». Как утверждало расследование, бизнесмен покупал оружие на заводах постсоветских стран, а затем продавал его или обменивал на алмазы в странах под эмбарго ООН. Британские журналисты также утверждали, что Бут заработал $30 млн на одних только поставках оружия талибам.

В 2005 году суд США заморозил активы 30 компаний, связанных с Бутом. Американская разведка выдавала утечки об отправке оружия в горячие точки, например в Конго. Через год Джордж Буш — младший лично внес имя Виктора Бута в список тех, чьи счета и активы на территории США подлежат заморозке.

Сам Бут в интервью российским СМИ отрицал все обвинения.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Бангкоке по запросу Вашингтона. В операции в отеле Sofitel Silom Road участвовали оперативники наркополиции США, которые будто бы выдавали себя за покупателей оружия — колумбийских повстанцев. Позже они представили в американский суд «компрометирующие диктофонные записи», которые использовались как доказательства.

Фото: Zuma\TASS

Пока шло разбирательство, правительство Таиланда не позволяло вывезти Бута в третьи страны, откуда его могли бы вернуть в РФ. Наконец, в августе 2010-го тайский суд вынес решение об экстрадиции Бута в Соединенные Штаты. Первое слушание в американском суде состоялось лишь осенью 2011 года. Окончательный приговор Виктору Буту вынесли 5 апреля 2012-го — 25 лет тюремного заключения. Бут был признан виновным в контрабанде и сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую в США считают террористической.

Тюремные будни

В США Бут сменил несколько тюрем — Бруклинскую тюрьму общего режима (блок для заключённых с неустойчивой психикой и суицидальными наклонностями), тюрьму общего режима «Марион» в Иллинойсе. Отправку в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо удалось оспорить.

В «Марионе» вместе с Бутом содержались раскрытые шпионы, наркобароны, грабители банков, исламистские террористы, члены бандитских группировок. Его содержали в особо охраняемом блоке на четыре десятка заключенных.

Супруга заключенного Алла Бут (они женаты с 2012 года) рассказывала, что в заключении Виктор Бут занимается йогой, много читает (например, «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека), продолжает заниматься любимым делом — изучать иностранные языки, а также слушает советские песни.

Виктор Бут — вегетарианец. Поэтому он отказывался есть тюремные гамбургеры и хотдоги. Администрация обвиняла заключенного Бута в изготовлении «настойки из собственноручно выращиваемого чайного гриба, которую употребляли другие заключённые и надзиратели». Однажды россиянин оказался в карцере за сушку полотенца в неположенном месте.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС Рисунки Виктора Бута

За решеткой Бут рисовал рисунки и картины — карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, цветными карандашами и масляными красками. Их выставка прошла в Совете Федерации.

История Бута легла в основу фильма «Оружейный Барон» режиссера Эндрю Никкола (россиянина сыграл Николас Кейдж). В России Андрей Кавун снял про него картину «Кандагар», где сыграли Владимир Машков, Андрей Панин, Александр Балуев.

В интервью Виктор Бут признавался, что после освобождения мечтает первым делом «сходить в хорошую русскую баню на дровах».

* «Талибан», «Аль-каида». Организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена.