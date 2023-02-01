«Моцарт» не встретится с «музыкантами» в зоне СВО Американская ЧВК «Моцарт» объявила об уходе с Украины

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Американская частная военная компания «Моцарт» приняла решение покинуть территорию Украины, об этом сообщил глава ЧВК Эндрю Мильбурн в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, организация продолжит участвовать в боевых действиях под другим названием.

Сегодня был последний день группы Моцарта. Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности. <...> Миссия и люди продолжаются под новым именем, — написал Мильбурн.

При этом он уточнил, что официально ЧВК «Моцарт» прекратила участвовать в боях на Украине 31 января.

Ранее Telegraph сообщал, что Мильбурн и финансовый директор ЧВК «Моцарт» Эндрю Бейн поссорились из-за пожертвований. Использование данных средств никак не регулируется, при этом от добровольных пожертвований зависит существование ЧВК, отмечало издание.

До этого Мильбурн сообщил в интервью журналу Newsweek о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск, поэтому часто на передовую направляют новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки. Он также сообщил о недостатке финансирования его компании и предупредил, что это может отразиться на дальнейшей деятельности ЧВК на Украине.