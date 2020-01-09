292 мёртвые черепахи были найдены на пляжах мексиканского штата Оахака. Рептилии стали жертвами «красного прилива», который называют так из-за цвета колоний микроводорослей.
Прилив способствовал появлению паразитических плоских червей, ядовитых для пресмыкающихся. У черепах при проглатывании червей случался паралич,
January 9, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что в Нигерии умерла самая старая в мире черепаха. Алагба до своей смерти жила во дворце в городе Огбомошо. На момент кончины ей было 344 года.
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