Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В конце декабря 2019 года погибшая в результате крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране стюардесса Валерия Овчарук опубликовала свой последний пост в социальной сети. Девушка выставила фотографию из Таиланда, сопроводив её подписью «Работа, я люблю тебя».

Пользователей очень тронула последняя публикация стюардессы. Они отправились в комментарии, чтобы выразить свои соболезнования по поводу гибели Овчарук и трагедии в целом. Спокойных снов, ангелочек, — написал один из пользователей....