Крайстчёрчский стрелок планировал напасть на три мечети

https://static.news.ru/photo/ffa6d6b2-e5da-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в Крайстчёрче в Новой Зеландии, планировал сжечь две мечети и напасть ещё на одну.

Слушания по приговору признавшему свою вину Тарранту начались 24 августа в верховном суде Крайстчёрча, они будут идти до 29 августа. Подсудимый отказался от услуг адвоката и будет сам представлять свои интересы в суде. В ходе слушаний выяснилось, что в 2017 году, прибыв в Новую Зеландию, стрелок начал закупать мощное огнестрельное оружие и прицельные устройства, а также патроны (более семи тысяч), бронежилеты и маскировочную одежду. Параллельно закупкам он занимался стрельбой в специализированных клубах, пишет New Zealand Herald.

В это время, как следует из полученных судом данных, Таррант составлял план нападения на мечети, рассчитывая свои действия так, чтобы в результате пострадали как можно больше людей. В том числе, он изучил планы зданий, часы молитв и выяснил дни, когда в мечетях бывает больше прихожан.

Основными целями стали мечети «ан-Нур» и «Линвуд», также он собирался начать на мечеть в Ашбертоне и после сжечь их все.

Стрельба, жертвой которой стал 51 человек, произошла в двух мечетях Новой Зеландии 15 марта 2019 года.

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