https://static.news.ru/photo/ba2d90d0-48e6-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Салман бен Абдель АзизаАль Сауд Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил рукописное послание от короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Его политику в ходе встречи в Каире передал министр королевства по делам Африки Ахмед бен Абдулазиз Каттан.

В письме саудовский правитель указал на силу исторических отношений между двумя государствами и их народами, стремление укреплять стратегическое сотрудничество и постоянную координацию с Египтом по региональным и международным делам, уточняет Egypt Today.

Ранее NEWS.ru писал, что египетский лидер приедет в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.