Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил рукописное послание от короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Его политику в ходе встречи в Каире передал министр королевства по делам Африки Ахмед бен Абдулазиз Каттан.
В письме саудовский правитель указал на силу исторических отношений между двумя государствами и их народами, стремление укреплять стратегическое сотрудничество и постоянную координацию с Египтом по региональным и международным делам,
Ранее NEWS.ru писал, что египетский лидер приедет в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен