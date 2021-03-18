Корабли НАТО потеряли с радаров российскую подлодку и не могут найти

https://static.news.ru/photo/633f0628-889b-11eb-9f0b-96000091f725_660.jpg Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Фото: mil.ru

Корабли НАТО потеряли с радаров российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону» и не могут найти. Она превзошла все ожидания Альянса по скрытности.

Исчезнувшая с радаров НАТО подлодка находится на связи и передает информацию, однако никто так и не смог её засечь. Уже неделю Североатлантический альянс разыскивает её в водах Средиземного моря, но это не удаётся сделать, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Он подчеркнул, что у НАТО имеются весьма внушительные возможности в Средиземном море. Тем не менее, российская подлодка превзошла все их ожидания по уровню скрытности.

Ранее NEWS.ru писал, что новым оружием будут оснащены самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подводные лодки проектов 949А и 971. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что срок службы подлодок увеличат в два раза.

По словам Евменова, в качестве нового вооружения могут быть использованы крылатые ракеты «Калибр» и разрабатываемые в настоящее время гиперзвуковые «Цирконы». При этом срок службы данных подлодок изначально составлял 30 лет