Контакт на Бали: капиталист Байден попрекнул коммуниста Си трудовым классом Повестка встречи «Большой двадцатки» устарела еще до того, как саммит официально стартует во вторник

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Джо Байден

Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет на индонезийском курортном острове Бали 15 и 16 ноября, еще до ее начала выглядит обреченной на провал. Это не следствие законов квантовой физики, которые позволяют будущему и прошлому влиять друг на друга, а результат настолько стремительных перемен на мировой арене, что никакие тяжеловесные многосторонние конференции не могут поспеть за темпами наступления новой реальности.

О том, что нынешняя, 17-я по счету, встреча G20 в курортном балийском районе Нуса-Дуа носит характер больше «ремонтный», чем нацеленный на какие-то прорывы, говорит сам ее лозунг: «Восстанавливаемся быстрее, восстанавливаемся сильнее». Главное (и, пожалуй, единственное), что делало данную конференцию хоть немного заранее непредсказуемой, а потому нескучной, — это вопрос участия либо неучастия в ней президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского — поскольку одновременное присутствие обоих лидеров на Бали труднопредставимо. Киев заранее объявил, что двум Владимирам в одном Нуса-Дуа будет тесно. Впрочем, представитель Кремля Дмитрий Песков также заблаговременно предупредил хозяев мероприятия, что президент Путин слишком занят в эти дни более важными делами.

Сама Индонезия, как председатель 17-го саммита, искренне старалась, чтобы на встрече G20 тема российско-украинского конфликта вообще никак не упоминалась в повестке дня, дабы, говоря словами героя Стругацких, «никто не ушел обиженным». Индонезийский премьер-министр Ретно Марсуди призывала коллег сосредоточиться на вопросах постпандемического восстановления мировой экономики и ее цифровизации, согласно лозунгу саммита, а отношения выяснять в любые другие дни кроме 15 и 16 ноября.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

На практике же одной женщине оказалось нелегко переубедить полтора десятка мужчин, которые накануне приезда на Бали успели так или иначе сделать заявления о нежелательности присутствия в их компании президента РФ. Об этом в той или иной форме высказались президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, другие западные лидеры. В поддержку Марсуди выступил разве что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, заявивший, что ни у кого из стран «двадцатки» нет полномочий запрещать кому-либо из ее участников присутствовать на встречах, поскольку клуб этот неформальный.

Отсутствие на Бали президента Путина, впрочем, не означает отсутствия там российской делегации — ее возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прилетел в Индонезию 13 ноября из камбоджийского Пномпеня, где участвовал в 17-м Восточноазиатском саммите стран АСЕАН.

Впрочем, российско-украинская тема была обречена уйти на обочину встречи G20 не из-за просьб организаторов мероприятия, а в силу того, что в ее ходе и вокруг нее произойдут переговоры более тяжеловесных в данное время лидеров, чем Зеленский и даже Путин. В первую очередь это уже состоявшиеся в понедельник переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином, примечательные уже тем, что Байден в качестве президента первый раз лично встречается с Си.

Мы с Си очень хорошо понимаем друг друга, мы с ним провели больше времени, разговаривая, чем любые другие лидеры. Мы хорошо знаем друг друга и намерены просто обговорить, где проходят те линии, которые никому из нас нельзя пересекать, — так проанонсировал встречу с главой КНР Джо Байден.

Политологи уже давно называют американо-китайское противостояние «второй холодной войной», а в новой Национальной оборонной стратегии США именно Китай определяется как главный противник (России отведена более скромная роль «текущей угрозы»). Однако ожидается, что Байден попытается уговорить Си каким-то образом повлиять на Путина, чтобы тот был посговорчивее в украинском вопросе.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин и Джо Байден

Мы ожидаем, что каждая страна в мире должна делать больше, чтобы оказывать влияние на Россию и принудить ее прекратить войну и уйти с Украины, — особенно это касается тех стран, которые уже имеют с ней тесные отношения, — намекнул накануне прилета Байдена на Бали представитель Белого дома Джейк Салливан.

До сих пор КНР не проявляла никакого интереса выступать как американский «решала» в отношениях США с РФ, тем более что для Пекина есть проблема поважнее российско-украинского конфликта — это его собственный конфликт вокруг Тайваня, в котором симпатии США однозначно находятся на стороне острова.

Их встреча, продолжавшаяся около трех часов, стала увертюрой к 17-му саммиту G20, и она по своему значению может оказаться важнее собственно саммита. С отсутствием российско-украинской интриги встреча G20 утратила то немногое, что могло привлечь к ней внимание общественности вне круга собственно участников и экспертов, и ее в какой-то степени заменила американо-китайская интрига.

Эта интрига, вероятно, сохранится и в следующие два дня, поскольку в открытой части своей встречи и Байден, и Си ограничились общими заявлениями о необходимости недопущения перехода геополитической конкуренции между их странами в силовую фазу. О каких-то конкретных мерах для осуществления мирного сосуществования оба лидера если и говорили, то за закрытыми дверями.

Как и предупреждали заранее, никакого официального коммюнике по итогам их переговоров выпущено не было. Однако известно, что два лидера обсуждали — местами в весьма напряженном тоне — такие жестко разделяющие их темы, как положение в Синцзяне, Гонконге и Тибете, ситуацию вокруг Тайваня, права человека, а также упрекали друг друга в «агрессивной политике на международной арене». При этом Байден прямо предупредил своего китайского визави, что США и в дальнейшем будут сдерживать Китай, «но не намерены переводить это сдерживание в военный конфликт».

Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press

От наблюдателей не ускользнул довольно забавный эпизод, когда лидер капиталистической сверхдержавы упрекнул лидера державы социалистической в том, что экономическая политика последней «наносит ущерб благосостоянию трудящихся в Америка и во всем мире», — казалось бы, именно глава Компартии Китая, а не президент буржуазного государства, должен выступать в защиту прав рабочих и крестьян.

В чем оба лидера согласились, это в том, что ни при каких условиях невозможно применять ядерное оружие и даже угрожать его применением. Нашлись общие точки соприкосновения у них и по вопросам климатических изменений, мировой финансовой стабильности, продовольственной безопасности.

Однако в целом повестка предстоящего саммита G20 устарела еще до открытия встречи, потому что она даже в заявленном виде «ретроградная», ставящая цели, которые более не актуальны, считает эксперт по делам «двадцатки» Леонид Крутаков.

Говорить о каком-то восстановлении, возвращении мира к ситуации до пандемии и до росссийско-украинского конфликта совершенно бессмысленно, потому что мир уже глубоко погрузился в новую реальность, которая ничего общего не имеет с ценностями общества всеобщего благоденствия, увеличения потребления и так далее. Тот, ныне исчезнувший, идеал строился на убеждении, что мировая экономика будет вечно полагаться на дешевую китайскую рабочую силу и дешевые энергетические ресурсы, в первую очередь российские. Сегодня оба этих столпа уже в прошлом. Как в прошлом остались и надежды на превращение G20 в некое подобие «экономической ООН» — с каждым днем становится очевиднее, что мировые дела решаются в двусторонних форматах и на тех направлениях, где в самом деле «искрит», будь то российско-украинский конфликт, китайско-тайваньский, американо-китайский и прочие. Еще до начала саммита на Бали было видно, что музыку заказывает не «двадцатка», и даже не «семерка», а «двойка» — Вашингтон и Пекин. И эта парочка ни при каких условиях не отступит от своих эгоистичных интересов ради какого-то эфемерного глобального всеобщего процветания. Леонид Крутаков доцент Финансового университета при правительстве РФ

Кстати, президент США тоже прилетел на Бали из Пномпеня, с вышеупомянутого саммита стран АСЕАН. С Лавровым же приключилось то, что МИД РФ назвал «высшим пилотажем фейков». Так, Reuters днем 14 ноября сообщило со ссылкой на индонезийские источники, что главного российского дипломата в понедельник увезли в кардиологическую клинику «для обследования». По такому случаю журналистов мидовского пула допустили на виллу для ВИП-персон, где загорелый Лавров на террасе в шортах и майке работал с документами, чтобы тот подтвердил, что находится в добром здравии.

Пока Джо Байден путешествовал в Камбоджу, а до того в Египет (на климатический саммит СОР-27), его Демократическая партия отстояла большинство в верхней палате конгресса. Это позволило другим странам, включая членов G20, выдохнуть: до окончания срока его президентства внешнеполитическая стратегия США кардинальных изменений не претерпит, и партнерам Соединенных Штатов не понадобится переобуваться на ходу.

На сегодня страны G20 создают 80% общемирового ВВП и представляют 60% общемирового народонаселения (страны Евросоюза, за исключением Франции, Италии и Германии, не участвуют в этом клубе по отдельности, а направляют в него одну общеевропейскую делегацию, поэтому в реальности «двадцатка» представляет в два раза большее число наций).