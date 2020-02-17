https://static.news.ru/photo/b9cacac6-5102-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Перемирие в Ливии не может гарантировать ни одна из сторон урегулирования, хотя усилия в этом направлении надо продолжать. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.

Так он в интервью РИА Новости прокомментировал слова заместителя спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс, заметившей, что перемирие в этой африканской стране висит на волоске.

Если у кого-то и были иллюзии по поводу достижений столь громко «отпиаренной» европейцами и особенно немцами конференции по Ливии в Берлине, то, полагаю, слова представителя ООН должны несколько отрезвить чрезмерных оптимистов, — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам.

Он считает, что добиваться перемирия всё-таки необходимо. Только это возможно, не когда посредники решают собственные задачи, а когда усилия прилагаются для достижения прочных договоренностей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Константин Косачев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости ЕС научиться говорить на языке силы. По мнению российского политика, проблема Европы состоит в ином — Евросоюзу не хватает самостоятельности. Сенатор пояснил, что пока сила ЕС направлена на интересы США, а не на благо самой Европы.