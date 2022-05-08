Конгрессмен США Галлахер: мы сожгли на Украине запасы «Джавелинов» за 7 лет

Вооружённые силы Украины / Фото Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты уже потратили на Украине семилетние запасы переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), сообщил американский конгрессмен Майк Галлахер в интервью телеканалу Fox News. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что активная военная поддержка Украине привела к тому, что у США не остаётся возможностей для отправки оружия Тайваню «для его защиты от Китая».

Мы только что сожгли семь лет использования комплексов «Джавелин». Это важно не только потому, что мы продолжаем помогать украинцам, но и потому, что мы пытаемся одновременно защитить Тайвань от агрессии со стороны Китая. Им понадобится доступ к некоторым из этих систем вооружения, а у нас просто нет запасов в настоящее время, чтобы восполнить то, что мы потратили на Украине, — сказал Галлахер.

25 апреля в Пентагоне заявили о подготовке к отправке на Украину зенитных комплексов Stinger, ПТРК Javelin и другого оборудования.

Позже военнопленный ВСУ рассказал о том, что поставляемое странами Запада вооружение, такое как ПТРК Javelin и гранатомёты NLAW, часто оказывалось просроченным и давало осечки. По его мнению, военная помощь США «слишком перехвалена», поскольку большинство снарядов разрывается в воздухе, не долетая до цели.

По словам пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, ракетный комплекс «Джавелин» бесполезен в городских боях. Украинским морпехам не удалось сделать ни одного пуска, потому что в процессе постоянно «что-то мешало».