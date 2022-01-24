Конфликт вокруг Украины описали ещё Ильф и Петров

Нет, кроме шуток. Складывается устойчивое впечатление того, что ситуация вокруг Украины чем-то поминает описанный Ильфом и Петровым конфликт в Вороньей слободке. Когда после многократно выраженного коллективного опасения, что «ничейная бабушка» устроит пожар, большая коммунальная квартира вспыхнула, будучи подожжённой сразу с четырёх сторон.

Западные партнёры России вовсю имитируют страх перед лицом неминуемого российского вторжения в суверенные украинские пределы. Мало показалось постоянно печатать космические снимки сосредоточенных в 10 милях от украинской границы сил российской армии и разрисовывать генштабистскими стрелками направления неизбежных ударов со стороны РФ и Белоруссии. Так, Великобритания и Канада уже прислали в Киев свои спецназовские контингенты, предназначенные-де для экстренной эвакуации дипломатического персонала этих стран и казённого ценного имущества.

А для того чтобы, видимо, не чувствовать себя одинокими в этом плане, запустили «утку» о вывозе семей российских коллег. Вот теперь и американцы показным образом обсуждают план собственной эвакуации. Наверняка прикидывают, как половчее и пошумнее обставить такую операцию в стиле Голливуда. Словом, вовсю создаётся атмосфера тревожного ожидания.

И не следует думать, что очередная встреча Энтони Блинкена и Сергей Лаврова — это просто переговоры ради переговоров. Во всяком случае США, столь трогательно на словах пекущиеся об Украине, всеми силами пытаются восстановить свою репутацию «лидеров свободного мира» на фоне трамповского изоляционизма, а потому постоянно оговариваются, что провели предварительные консультации со своими союзниками. Но для лидерства и американского самоутверждения необходим хоть какой-то реальный конфликт.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров MFA Russia/via Global Look Press

И вот уже Джо Байден просто подталкивает Москву к маленькой войне, которая-де позволит всем сторонам спасти лицо: «Незначительное вторжение может вызвать более сдержанные меры реагирования». Вы уж хоть границу пересеките. Тут уж даже Владимир Зеленский не выдержал и дал янки горячую отповедь: «Не бывает незначительных агрессий и маленьких народов».

И это при том, что, по мнению ряда знатоков нюансов американо-украинских отношений, за кулисами недавней шумихи о попытке государственного переворота Владимиру Зеленскому ясно показали реальные мафиозные силы, стоящие за мэром Киева Виталием Кличко, отряды олигарха Рината Ахметова и даже боевиков — нациков, традиционно патронируемых Арсеном Аваковым. И подтвердили, что, если полыхнет, то Зеленский не продержится и суток. Всё будет захвачено. Но даже во многом лишённый дееспособности Зеленский всё ещё взбрыкивает, по инерции путая себя с кинематографическим Голобородько.

Ясно, что на коллективном Западе устали от Украины в её нынешнем обременительном виде. А маленький горячий конфликт позволил бы перезагрузить проблему. А главное, что от Украины получили всё что хотели, вывезли почти всё, что предполагали. В лучшем случае осталось срезать черноземы и вывести в трудолюбивую Голландию или Испанию.

И явная западная стратегическая сверхзадача — вернуться к ситуации, когда Россия несла основное бремя по содержанию Незалежной, поддержанию её экономики, но при этом не имела реального влияния на её внутреннюю политику.

Кстати, очередную «отсрочку» нападения объяснили тем, что, дескать, председатель Си просил Путина не омрачать олимпиаду. И впереди ещё много подобных психотерапевтических объяснений собственных неоправдавшихся ожиданий.