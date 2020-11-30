Компания Moderna сделала запрос на применение своей вакцины в США

В FDA уже отметили, что запрос Moderna будет рассмотрен 17 декабря 2020 года. Разрешение на экстренное использование позволит компании начать применять препарат, не дожидаясь завершения всех проверок его воздействия на организм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина Moderna будет второй в очереди на одобрение. Как рассказал министр здравоохранения США Алекс Азар, американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer. Её заявка на применение разработанной компанией вакцины также рассчитана на получение разрешения в экстренном порядке.