Команду Трампа покидает спецпредставитель США по Ирану

https://static.news.ru/photo/11010266-d80c-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Брайан Хук, специальный посланник Госдепартамента США по Ирану планирует объявить об отставке. Это один из немногих чиновников национальной безопасности, переживших чехарду во внешнеполитической команде президента Дональда Трампа.

Об заявлении Хука, которое он, как предполгается, сделает уже сегодня, сообщает The New York Times. Уход 52-летнего чиновника, похоже, похоронил все оставшиеся шансы на дипломатическую инициативу с Ираном до окончания президентского срока Трампа, отмечает издание. Хотя за четыре года Хук и стал лицом санкций Вашингтона против Тегерана, он также придерживался и возможности возобновления прямых переговоров, как это делала администрация предыдущего президента Барака Обамы, напоминают авторы публикации.

Но для иранцев, и для некоторых его критиков в Европе и у себя дома г-н Хук был просто защитником политики, направленной на то, чтобы сломить страну и заставить её сесть за стол переговоров, чтобы пересмотреть сделку, которую они достигли и выполнили с администрацией Обамы в 2015 году, — говорится в заметке.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.