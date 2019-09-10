Украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов рассказали о своём заключении в российском СИЗО.
По словам Кольченко, отношение к ним было немного «особым», однако в то же время в тюрьме понимали, что «их лучше не трогать» из-за «громкости» уголовного дела.
Чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно, — рассказал он.
В свою очередь Сенцов подтвердил его слова, отметив, что к нему не применялось физическое воздействие.
Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что «этого лучше не трогать, он сидит спокойно и всё», — поделился режиссёр.
Он добавил, что во время заключения его практически никак не выделяли среди других, передаёт украинский
Как писал News.ru, ранее Сенцов заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями.