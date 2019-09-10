https://static.news.ru/photo/5d231ff0-d3bf-11e9-b5cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Кольченко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов рассказали о своём заключении в российском СИЗО.

По словам Кольченко, отношение к ним было немного «особым», однако в то же время в тюрьме понимали, что «их лучше не трогать» из-за «громкости» уголовного дела.

Чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно, — рассказал он.

В свою очередь Сенцов подтвердил его слова, отметив, что к нему не применялось физическое воздействие.

Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что «этого лучше не трогать, он сидит спокойно и всё», — поделился режиссёр.

Он добавил, что во время заключения его практически никак не выделяли среди других, передаёт украинский 24 канал .

Как писал News.ru, ранее Сенцов заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями.