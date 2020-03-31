https://static.news.ru/photo/c8b9d3ea-737d-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine /www.imago-images.de/Global Look Press

Анализы князя Монако Альбера II на коронавирус дали отрицательный результат. Он излечился. Это следует из сообщения, опубликованного на странице дворцового ведомства в сети Facebook.

Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо, — говорится в документе.

Отмечается, что князь намерен продолжить соблюдение режима самоизоляции, но уже вместе со своей семьей.

Как писал NEWS.ru, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом. Князь ушёл на карантин. Намного позже — 25 марта — стало известно о заболевании 71-летнего наследника британского престола принца Чарльза.